Verdachte gaat op de vlucht voor politie maar crasht nadat hij 75 keer wordt beschoten

Agenten van het Utah County Sheriff’s Office raakten een paar dagen voor kerstmis betrokken bij een schietpartij, die werd gevolgd door een lange achtervolging die eindigde in een crash van de auto van de verdachte. Door de kogelregen raakte een omstander gewond en een rapport wijst uit dat hij waarschijnlijk werd geraakt door een kogel die door agenten werden afgevuurd. Het Sheriff’s Office publiceerde woensdag een video van de achtervolging, om aan te tonen dat de agenten geen andere keuze hadden en wel moesten schieten om de verdachte te kunnen inrekenen.

Enkele dagen voor kerstmis kregen de Amerikaanse agenten een oproep over een man die enkele schoten had gelost op een openbare plaats. De verdachte - die later werd geïdentificeerd als de 37-jarige Arturo Ray Gallemore-Jimenez - was volgens getuigen spullen aan het verkopen uit de kofferbak van zijn pick-uptruck toen hij besefte dat hij het voertuig had afgesloten met de autosleutels nog in het contact.

De man weigerde alle hulp van omstanders omdat ze “de politie zouden bellen en hij niks te maken wilde hebben met agenten.” Hij trok dan maar zijn pistool en schoot een ruitje aan diggelen om toegang tot zijn auto te krijgen, om vervolgens weg te scheuren.

Toen enkele agenten hem even later probeerden tegen te houden, loste de man verschillende schoten op de agenten. “Mijn mannen hadden slechts zes seconden om de situatie te analyseren”, aldus sheriff Jim Tracy. “Zo lang duurde het tot hij wapen trok en enkele schoten afvuurde.”

De agenten openden het vuur op de wagen van de man en konden de banden stuk schieten, maar daarbij raakte een omstander gewond en werden twee auto’s beschadigd door de kogels. Gallemore-Jimenez slaagde er toch in te ontkomen en nam de agenten voor meer dan 45 minuten op sleeptouw.

Spervuur

“We waren niet van plan om dergelijk individu te laten ontsnappen zodat hij zich met zijn gevaarlijk gedrag terug onder mensen kon mengen”, zei Tracy die het optreden van zijn mannen blijft verdedigen. “Hij was bereid om een wapen te gebruiken om te ontkomen aan alles en iedereen die hem niet beviel.”

De sheriff noemde de verdwaalde kogels waardoor de omstanders gewond raakten “tactische fouten” en verdedigde ook het gebruik van de 75 kogels die nodig waren om de man uiteindelijk tegen een hek te doen crashen. “Dat lijkt nogal veel, maar het is logisch dat er zo veel kogels worden afgevuurd als er vijf agenten bij betrokken zijn.”

Gallemore-Jimenez raakte ook gewond door het spervuur en werd naar het ziekenhuis gebracht om te worden geopereerd. Zijn verwondingen waren “niet levensbedreigend” en zit momenteel in de cel. De gewonde omstander moest ook voor verzorging naar het ziekenhuis worden gebracht, maar was nooit in levensgevaar en is nu herstellende. Volgens het politierapport raakte de man gewond door “kogels die uit het wapen van agenten was afgevuurd” en zal de zaak verder worden onderzocht.