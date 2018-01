Weerbericht: Het weer heeft een zware dip deze week

Brussel - De werkweek begint zwaarbewolkt tot betrokken. Al voor de middag regent het in het westen. Die regenzone trekt in de loop van de namiddag landinwaarts en wordt gevolgd door stevige buien. Op de Ardense hoogten kan er op het einde van de dag tijdelijk wat smeltende sneeuw vallen. In het zuidoosten van het land wordt vanaf de late namiddag overvloedige neerslag verwacht. De maxima liggen tussen 2 en 9 graden. Dat meldt het KMI. Ook maandagavond en -nacht is het wisselend tot zwaarbewolkt met buien, met op de Ardense hoogten aanvankelijk nog wat smeltende sneeuw. De minima liggen tussen 1 of 2 graden in Hoog-België en 5 of 6 graden elders.

Dinsdag wordt wisselvallig, met opklaringen en wolkenvelden die elkaar afwisselen met regenbuien in Vlaanderen en in de Ardennen met buien van smeltende sneeuw of soms sneeuw. De maxima schommelen tussen 2 graden op de Hoge Venen en 7 of 8 graden in Vlaanderen.

Hetzelfde wisselvallige en winderige weer op woensdag, met af en toe regenbuien in Vlaanderen en buien van smeltende sneeuw of sneeuw in de Ardennen. De maxima schommelen tussen 0 graden op de Hoge Venen, 5 graden voor het centrum van het land en 7 aan de kust.

Een regenzone bereikt ons land al vroeg op donderdag, en trekt van west naar oost door het land. De eerste neerslag kan in de Ardennen nog een winters karakter hebben. Maxima tussen 4 en 10 graden.

(belga)