Wat een onzalige gedachte, om CD&V-voorzitter Wouter Beke op zijn nieuwjaarsreceptie te omringen met water. Alsof de regisseur van dienst wilde suggereren dat het water tussen hem en de feestgangers diep was.

Moeilijk overigens om van ‘feestgangers’ te spreken, want het moreel van de militant zat diep na het brokkenparcours van de afgelopen weken. De partij had zich pijnlijk in de voet geschoten met haar onhandige ...