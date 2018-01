WWE-ster zal “nooit meer kunnen worstelen” na deze rake schop

De 25-jarige Britse worstelaarster Paige zal volgens artsen “nooit meer in de ring kunnen stappen” nadat ze vorige maand hard werd gevloerd door een schop in de rug. Haar verwondingen leken op het eerste gezicht niet ernstig, maar na bijkomende medische onderzoeken kreeg ze de raad om “haar carrière te beëindigen”. Het nieuws kwam hard aan voor de ster, die afgelopen jaar een moeilijke tijd beleefde nadat er een filmpje waarin ze seks heeft, uitlekte op internet.

Paige werd geboren als Saraya-Jade Bevis en maakte op haar dertiende haar debuut in de worstelring in Groot-Brittannië. Enkele jaren later tekende ze een contract bij WWE, een Amerikaans mediabedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in professioneel worstelen, en kwam ze voor het eerst op televisie onder de naam Paige. De atlete kwam een tijdje geleden ook te weten dat ze aan scoliose lijdt, een aandoening waardoor ze een verkromming in haar wervelkolom heeft, die “op een vraagteken lijkt”.

In 2017 moest ze echter nog een tegenslag verwerken toen een filmpje uitlekte waarin Paige te zien was met twee mannelijke worstelaars. “Dat was erg beangstigend”, verklaarde de Britse toen de video samen met enkele naaktfoto’s als een lopend vuurtje op internet werd verspreid. “Door de mensen die mijn privacy op die manier schenden, heb ik soms geen zin meer om het huis uit te komen.” Na het uitlekken van de beelden kreeg de WWE-ster anorexia en kreeg ze te maken met haaruitval, door de stress. “Ik was zo mager, dat ik plots van uitputting op de grond viel en in het ziekenhuis belandde.”

Ze overleefde de moeilijke periode en stapte terug in de ring, maar volgens insiders is “haar carrière voorbij” nadat ze een harde smak maakte toen ze in de rug werd geschopt door tegenstander Sasha Bank tijdens een wedstrijd in New York. De WWE-ster - die meer dan twee miljoen fans heeft op sociale media - heeft zelf nog niet gereageerd op de berichten.