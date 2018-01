Luchtvervuiling ook in Limburg erger dan gedacht, Hasselt overweegt lage-emissiezone

Hasselt - De grenswaarden voor stikstofdioxide worden niet alleen overschreden in de grote steden, maar in zowat alle Vlaamse steden en gemeenten. Dat blijkt uit een nieuw model dat de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) ontwikkelde in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). “Als je snel iets aan de luchtkwaliteit wil doen, moet diesel eruit”, zegt Frans Fierens van de VMM.

Het is niet de eerste keer dat Vlaanderen door Europa op de vingers wordt getikt. Zowel in Brussel, Antwerpen als Gent worden de Europese grenswaarden overschreden voor stikstofdioxide of NO2. In Brussel ...