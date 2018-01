Weer opstootje tussen jongeren en politie in Hasseltse wijk Ter Hilst

Hasselt - Een groepje jongeren heeft vrijdagavond de politie belaagd in de Hasseltse wijk Ter Hilst. Dat gebeurde nadat agenten waren opgeroepen voor een vechtpartij. Ondanks de opgeroepen versterking, bleven de jongeren de agenten belagen. Eén persoon werd aangehouden voor weerspannigheid en werd ter afkoeling enkele uren in de cel gestopt.

Het is niet de eerste keer dat het tot onregelmatigheden komt tussen jongeren en politie in Ter Hilst. Vrijdagavond was het opnieuw prijs, toen om 17.45 uur een eerste oproep voor een vechtpartij binnenliep. ...