Maaseik geeft set weg maar topteams pakken de volle buit in EuroMillions Volley League

Maaseik en Aalst wonnen zondag hun wedstrijd over de taalgrens waardoor de veertiende speeldag van de EuroMillions Volley League voor geen verschuivingen zorgde in de stand. Ook de andere ploegen uit de top vier, Menen en Roeselare, pakten eerder dit weekend al de volle buit.

Maaseik verloor in de heenronde nog thuis tegen Borgworm en ook op verplaatsing was de eerste set voor de Luikenaars. De Limburgers zetten de scheve situatie nog recht - al was dat in set drie nipt - en blijven zo op schema (25-21, 18-25, 23-25, 16-25). Gevert (17 punten) en Bruno (14) scoorden het vlotst voor Maaseik, Pavelka (13) werd topscorer voor de thuisploeg.

In de andere match op Waalse bodem toonde Aalst zich in drie sets (23-25, 17-25, 17-25) sterker dan Guibertin. Het was voor de Oost-Vlamingen de eerste competitiematch zonder spelverdeler Frank Depestele in de rangen die in de winterstop voor een Argentijns avontuur koos. Gert van Walle (14 punten) scoorde het meest.

Omdat de ploegen uit de top vier de drie punten pakten, verandert er simpelweg niks aan de rangschikking. Roeselare blijft op kop (33 punten uit 13 matchen), Maaseik (30), Menen (27) en Aalst (24) hebben een match minder gespeeld. Nummer vijf Haasrode Leuven had een vrij weekend. Onderin blijft de rode lantaarn voor Amigos Zoersel (5 punten) dat net onder Gent (6) staat.