Yerime Sylla, Michel Kranzen en Thomas Cauwenbergs nemen afscheid na missen WK handbal

De Red Wolves hebben zondag in Sittard in hun zesde en laatste WK-kwalificatiewedstrijd een 33-30 nederlaag geleden tegen Nederland. Halfweg was het 17-14. Na afloop van de partij deelden T1 Yerime Sylla en T2 Michel Kranzen de spelersgroep hun afscheid als coaches mee. Thomas Cauwenberghs kondigde zijn afscheid als Red Wolf aan.

Gesteund door een rood legioen van bijna 700 mensen begonnen de Red Wolves vol goede moed aan de partij. Het waren echter de Nederlanders die met een strafworp op voorsprong kwamen. Het werd een felbevochten eerste helft, waarin Nederland na een kwartier drie goals uitliep. De Nederlandse doelman ranselde in de eerste helft acht ballen uit zijn kooi, tot grote frustratie van de Red Wolves. Na 20 minuten bedroeg de kloof zelfs vijf doelpunten, maar met de rust in zicht milderden de Wolves tot 17-14.

De tweede helft werd een kopie van de eerste. Beide teams speelden met heel veel overgave en de Red Wolves verkleinden de kloof tot twee goals. Dichter kwamen ze niet. Halfweg de tweede helft was alles te herdoen en bedroeg het verschil opnieuw vijf goals. De Wolves toonden mentale weerbaarheid, maar het ontbrak hen aan dat tikkeltje geluk. Vier minuten voor het einde zag Vancosen zijn schot geblokt. Nederland counterde meteen en maakte het af. In plaats van een twee punten bedroeg het verschil opnieuw vier doelpunten.

De ontgoocheling werd nadien nog groter toen bondscoach Yerime Sylla en assistent-bondscoach Michel Kranzen de spelersgroep meedeelden dat ze hun etappe van de rittenkoers als gereden beschouwden. De spelersgroep reageerde emotioneel. Aansluitend op de boodschap van de coaches deelde Cauwenberghs mee dat hij zijn laatste wedstrijd als Red Wolf gespeeld had. Wat een feestnamiddag had kunnen worden, werd het einde van een tijdperk.

“Yerime heeft na de wedstrijd iedereen bij elkaar geroepen, de spelersgroep uitdrukkelijk bedankt voor het harde en goede werk van de voorbije dagen, weken, maanden en jaren en dan meegedeeld dat het werk er voor hem op zat”, zegt Michel Kranzen. “Wanneer een T1 afscheid neemt, vind ik dat de T2 dat eveneens hoort te doen. Yerime Sylla en ikzelf beschouwen ons werk als een etappe in een rittenkoers om het handbal naar een hoger niveau te stuwen. Ons werk is voorbij, maar de koers gaat voort. Wij vertrekken in de grootste vriendschap en willen in de toekomst het team en de KBHB advies blijven geven. Eerder deze week hebben we een heel goed gesprek gehad met bondsvoorzitter Piet Moons over hoe wij de toekomst van het handbal zien. Zoals ik eerder zei, is dit een etappe naar iets fantastisch mooi en daar moeten we ons voor klaarmaken. Yerime en ikzelf zijn klaar om daar een vooraanstaande rol in te spelen, maar niet meer als coaches. Al weet je natuurlijk nooit wat de toekomst brengt. Een bondscoach kiest immers zijn eigen staf. Sylla staat ook voor een grote uitdaging bij zijn club Cesson-Rennes. Niet alleen sportief, maar ook organisatorisch. Dat speelt ook een rol in heel het verhaal.”

Niet alleen voor de spelers maar ook voor bondsvoorzitter Piet Moons was dit verrassend nieuws. “Ik kan Yerime Sylla en Michel Kranzen alleen maar dankbaar zijn voor datgene wat ze de voorbije jaren voor onze sport gepresteerd hebben. Dat is veel, heel veel en niet op één A4tje te beschrijven. Zo hebben ze baanbrekend werk geleverd op vlak van de professionalisering van de nationale ploeg. Als bondsvoorzitter kan ik het nieuws alleen maar aanvaarden. Er wacht ons nu de grote uitdaging om werk te maken van een opvolger.”