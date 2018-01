Peer -

Ivana Smit had een blauwe plek van 8 centimeter op haar achterhoofd. Het model uit Peer was dus al gewond voor haar val van het balkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Dat zegt de vermaarde Nederlandse patholoog Frank van de Goot, die haar lichaam onderzocht heeft. Hij laat de zaak niet los, omdat er nog te veel vraagtekens zijn.