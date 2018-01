Dokters ontdekken tumor van 10 kilo in buik van 11-jarig meisje

Een 11-jarig meisje uit Australië vecht tegen een ernstige vorm van eierstokkanker. Dokters dachten eerst dat het meisje zwanger was, tot ze een 10 kilogram zware tumor in haar buik aantroffen.

Cherish-Rose Lavelle is amper 11, maar voert een zware strijd tegen eierstokkanker. Nadat het meisje uit Queensland plots om een onverklaarbare reden gewicht begon te verliezen, nam haar moeder ze mee naar de dokter. Enkele uren later al werd ze opgenomen in het ziekenhuis van Hervey Bay, waarna ze overgevlogen werd naar Brisbane.

Omdat de massa in haar buik zo groot leek, dachten dokters eerst dat Cherish-Rose zwanger was. Tests toonden aan dat het in werkelijkheid een agressieve kiemcelkanker op haar eierstokken was.

Karakter

“Je hoort altijd van die verhalen, maar denkt nooit dat het jou zal overkomen”, vertelt Louise Lavelle, Cherish-Roses mama. Zij dacht eerst dat haar dochter met een eetstoornis te kampen had. “Ik was vrijdag in Hervey Bay toen ze me vertelde dat ze zich al de hele tijd moe en slaperig voelde. Omdat ze ook veel pijn had, nam ik haar de volgende dag mee naar de dokter.”

Naast de fysieke klachten, was ook het karakter van Cherish-Rose veranderd. “De laatste twee maanden merkte ik dat ze niet meer het blije, zingende meisje was. Ze is heel uitbundig en heeft een sterke persoonlijkheid, maar plots was ze altijd moe en leek ze niet blij meer.”

Chemotherapie

De levensbedreigende kanker van Cherish-Rose is erg zeldzaam voor een meisje van haar leeftijd. Ze zal nu thuis les volgen tot ze voldoende hersteld is. “Dinsdag is er in haar lichaam een opening gemaakt voor de chemo, zodat die niet langs haar armen moet toegediend worden. Die chemo zal de tumor in twee weken snel doen krimpen zodat hij kan weggehaald worden.”

Eens de tumor is weggehaald, zal Cherish-Rose nog een halfjaar chemotherapie moeten ondergaan. “Ze zal haar haar verliezen en alle andere ongemakken ervaren die erbij horen. Maar ze krijgt veel steun van vrienden en familie.”

Dokters hebben Louise verzekerd dat er een grote kans is dat haar dochter zal genezen. “Ze heeft nog een moeilijke tijd voor de boeg, maar het is geruststellend om te weten dat ze een grote kans heeft en dat ze ooit weer het levendige, blije meisje zal zijn dat ze vroeger was.”