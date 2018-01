Thorgan Hazard lijdt met Mönchengladbach smadelijke nederlaag tegen rode lantaarn

Op de 18e speeldag in de Duitse Bundesliga heeft Borussia Mönchengladbach, met Thorgan Hazard in de basis, zondag in extremis met 2-1 verloren van de hopeloze laatste in de stand, FC Keulen. Keulen scoorde de winnende treffer seconden voor affluiten. Mönchengladbach liet de kans liggen om samen met RB Leipzig op de tweede plaats in de stand terecht te komen.

In een onderhoudende eerste helft had de thuisploeg zich allesbehalve ingegraven: hoewel de beste kansen voor Mönchengladbach waren, met onder meer een schot van Hazard vlak voor het half uur, was het Keulen dat na 34 minuten de score opende. Daarna volgde een ware belegering van de bezoekers, maar Keulen-doelman Horn keepte een beresterke match.

Na de pauze ging Mönchengladbach op hetzelfde elan door, wat na goed 25 minuten de gelijkmaker van Raffael opleverde. Het volgende half uur was één groot krachtoffensief van de troepen van Dieter Hecking, met een bedrijvige Hazard in een hoofdrol. Die laatste werd in het slot van de match aangetikt door Meré in het strafschopgebied. Na een videoreview besloot de scheidsrechter om geen strafschop toe te kennen aan Mönchengladbach, omdat Hazard pas na zijn schot aangetikt werd en de doelkans niet beïnvloed werd. Seconden voor affluiten kreeg Mönchengladbach het deksel op de neus: een kopbal van Simon Terodde vloog tegen de touwen en bezorgde Hazard en co een stevige kater. Borussia Mönchengladbach blijft op de zesde plaats steken in het klassement, FC Keulen verkleint de kloof op de voorlaatste tot zes punten.