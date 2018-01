Spaanse villa waar koning Boudewijn overleed wordt luxehotel

De gemeente Motril in het Spaanse Andalusië heeft vrijdag groen licht gegeven aan het milieurapport voor de omvorming van villa Astrida tot een luxehotel. Dat meldt de plaatselijke krant Ideal. Villa Astrida was in handen van wijlen koning Boudewijn en koningin Fabiola en is de plaats waar de koning in 1993 overleed.