Stadslijst van Bart Somers in Mechelen strikt ex-voetballer Piet den Boer

De voormalige Nederlandse voetballer en KV Mechelen-coryfee Piet den Boer krijgt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een “prominente plaats” op de lijst Vld-Groen-M+ van Mechels burgemeester Bart Somers. Dat is zondagmiddag bekendgemaakt op de nieuwjaarsreceptie van de stadslijst. Den Boer moet het boegbeeld worden van M+, de onafhankelijke poot van de lijst.

Piet den Boer, 59 intussen, leidde KV Mechelen in 1988 mee naar winst van de Europacup II en is in de Dijlestad dan ook een levende legende onder voetbalfans. Hij was al langer van plan naar Mechelen te verhuizen en was de voorbije jaren al trekker van “Foundation Mechelen”, een stichting die evenementen organiseert met de focus op bedrijven en sociaal geëngageerde Mechelaars en waarvan de opbrengsten naar goede doelen en sociale organisaties in de Mechelse regio gaan. Hij zet zich ook in voor G-sport.

Onmogelijke mogelijk maken

“Piet is de perfecte verpersoonlijking van het positieve Mechelen dat we met de stadslijst uitdragen”, zegt lijsttrekker en huidig burgemeester Bart Somers. “Als stad moeten we immers durven dromen van het allerhoogste, net zoals Piet den Boer er in 1988 met KV Mechelen in slaagde om dat wat onmogelijk geacht werd toch mogelijk te maken.”

Den Boer zelf wil zich naar eigen zeggen met veel enthousiasme inzetten voor Mechelen. “De stadslijst is een 100 procent positief en authentiek Mechels verhaal en daar schaar ik me heel graag achter”, zegt hij. Welke plaats den Boer precies krijgt, wordt de komende maanden nog uitgemaakt.