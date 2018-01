Staking bij Agentschap Integratie en Inburgering: “N-VA draagt verpletterende verantwoordelijkheid”

De N-VA draagt een verpletterende verantwoordelijkheid in de teloorgang van het integratiebeleid en in de malaise waarin het Agentschap Integratie en Inburgering beland is. Dat zegt Groen op de vooravond van een staking bij de organisatie.

De werknemers van het Agentschap Integratie en Inburgering leggen maandag het werk neer uit onvrede met de lopende herstructurering en het ontslag van 170 medewerkers. Het Agentschap organiseert inburgeringscursussen, informeert over cursussen Nederlands en helpt andere overheden bij hun diversiteitsbeleid.

“Ondanks een organisatie nog volop in fusie en een nog steeds aanhoudende vluchtelingenstroom na de asielcrisis van 2016, beslist het Agentschap Integratie en Inburgering toch om 170 medewerkers te ontslaan middels een procedure van collectief ontslag”, zeggen de vakbonden. De bezuiniging wordt volgens hen catastrofaal en kan de goede werking van het Agentschap niet langer worden gegarandeerd.

Externe audit

Volgens Groen draagt N-VA een verpletterende verantwoordelijkheid in de teloorgang van het Vlaamse integratiebeleid en in de malaise waarin het Agentschap beland is. “Geert Bourgeois richtte het Agentschap op, Liesbeth Homans is nu als minister van Inburgering de verantwoordelijke”, zegt Vlaams parlementslid An Moerenhout, die pleit voor een externe audit van het Agentschap.

“Nieuwkomers in Vlaanderen steunen op het Agentschap. Als Homans inburgering en integratie van erkende vluchtelingen echt belangrijk vindt - wat één van haar kerntaken als minister is - moet ze de noodkreet van het personeel nu serieus nemen en een externe audit organiseren. Ook CD&V en Open VLD hebben te lang gezwegen en moeten eindelijk kleur bekennen in deze steeds prangender wordende kwestie.”

Groen vraagt om een externe, en niet om een interne audit, omdat ook de Raad van Bestuur van het Agentschap zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen. “Bovendien is het gros van de Raad politiek benoemd. Daarom vragen we niet alleen een externe audit, maar ook een hervorming van de Raad van Bestuur met meer onafhankelijke leden”, aldus Moerenhout.