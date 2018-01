Nieuwe Miss België laat zich niet uit lood slaan door stortvloed aan racistische reacties: “Dit gaat me niet stoppen een goede Miss te worden”

De nieuwe Miss België heet Angeline Flor Pua en is de dochter van twee ouders uit de Filipijnen. Helaas kreeg ze daardoor op sociale media al heel wat racistische verwensingen naar haar hoofd gegooid. “Dit is een nieuw dieptepunt”, zegt Bram Sebrechts van Unia. “Maar we zijn enorm blij dat zij gewonnen heeft. Dat is het bewijs dat België de diversiteit wél omarmt.”

“Vree Belgisch. Miss België, daar moet je geen Belgische voor zijn”, “Hopelijk is het geen ladyboy”, “Miss poepchinees”, “Miss België van de Frietchinees”, “Die naam, en uit Borgerroco, wat is daar nu nog Belgisch aan”, “Dat kan toch nooit een Belgische zijn”… Het regende zaterdagavond weer ongepaste racistische reacties op sociale media na de winst van Angeline Flor Pua in Miss België.

“Een triestig en zoveelste dieptepunt”, zegt Bram Sebrechts van Unia. “Het is de zoveelste keer dat het gebeurt, maar we moeten blijven benadrukken dat het niet normaal is. We doen er goed aan door allemaal te reageren en die mensen duidelijk te maken dat hun reacties ongepast zijn. Je moet ze van repliek dienen en je ertegen uitspreken. Zo kan je wel iets veranderen, dat heeft effect. Kijk maar naar #MeToo.”

“Verruim je wereld”

De meerderheid van de mensen toonde zich gelukkig wél positief over de winnares. Ze aarzelden niet om de posters van racistische opmerkingen te kijk te zetten en stevig van repliek te dienen. “Hoog tijd om jullie wereld te verruimen”, reageren mensen bijvoorbeeld. “Niet te geloven hoe mensen elke gelegenheid aangrijpen om racistisch uit de hoek te komen. Schandalig.”

“Wij bij Unia feliciteren haar en zijn heel blij”, zegt Sebrechts. “Haar verkiezing is een heel goed afspiegeling van de kleur die België in 2018 heeft. Er komt ook kleur in de amusementswereld en dat juichen we toe. De verkiezing van deze Miss België is het bewijs dat diversiteit wel omarmd wordt in ons land.”

De gloednieuwe Miss België laat het niet aan haar hart komen. “Ik heb een hele drukke dag gehad, ik heb weinig tijd gehad om er echt mee bezig te zijn”, zegt ze aan VTM Nieuws. “Ik ben in België geboren en in Antwerpen opgegroeid. Ik heb de Belgische nationaliteit is trouwens een van de voorwaarden om te mogen deelnemen aan Miss België. Je moet mensen niet zomaar onmiddellijk beoordelen op basis van hun uiterlijk.” Flor Pua vindt de reacties wel “bijzonder spijtig”. “Maar dit gaat me niet stoppen om een goede Miss België te worden”

Ik presenteer jullie: (een paar uur) #MissBelgië 2018 en al mikpunt van racisme en haatdragende uitspraken.



Bedankt, dit maakt het allemaal 10x makkelijker voor (mixed) #Asian meisjes en jongens in Vlaanderen. pic.twitter.com/eLptgWTVQK — Christina De Witte (@itschrostin) 14 januari 2018

Rapporteren op Facebook

Lees je haatdragende, racistische of seksistische opmerkingen op Facebook? Dan kan je die posts eenvoudig en anoniem bij Facebook rapporteren. Dat doe je zo.

Rapporteer een Facebookbericht (status, artikel, foto, …):

Klik op het neerwaarts pijltje rechtsboven het bericht.

Druk op “bericht rapporteren”.

Volg de aanwijzingen op het scherm.

Rapporteer een Facebookreactie:

Druk op het kruisje rechts van de reactie op “dit verbergen”.

Klik op “bericht rapporteren”.

Volg de aanwijzingen op het scherm.

Rapporteer een profiel:

Ga naar het profiel dat je wilt rapporteren.

Klik rechts onder in de omslagfoto op de drie puntjes en selecteer “rapporteren”.

Volg de aanwijzingen op het scherm.