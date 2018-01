Jongen (15) doodgestoken bij gevecht tussen straatbendes in Parijs

In Parijs is zaterdagavond bij een gewelddadige confrontatie tussen straatbendes een 15-jarige jongen neergestoken. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. Dat melden Franse media.

Het kwam zaterdagavond in het oosten van de Franse hoofdstad tot een gevecht tussen straatbendes van het 11de en 20ste arrondissement. Zeker 50 jongeren namen aan het gevecht deel. Volgens ooggetuigen duurde het gevecht slechts enkele minuten.

Eén jongen kreeg een messteek en raakte zwaargewond. Volgens de politie werd daarbij gebruik gemaakt van een mes met een lemmet van 30 centimeter lang. Een ander slachtoffer raakte lichtgewond.

De politie was snel ter plaatse en de hulpdiensten dienden het slachtoffer de eerste zorgen toe. De jongen overleed later echter in het ziekenhuis. De politie pakte twee mogelijke betrokkenen op.

Parijs wordt al jaren geteisterd door gewelddaden van criminele bendes. In september vorig jaar kwam bij een gelijkaardig incident in het oosten van de stad een 18-jarige jongen om het leven.