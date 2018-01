UNICEF wil half miljoen Rohingya-kinderen vaccineren

UNICEF wil bijna een half miljoen kinderen in het zuidoosten van Bangladesh vaccineren tegen difterie nadat de grote exodus vorig jaar van Rohingya-moslims uit Myanmar vorig najaar voor een uitbraak van de ziekte heeft gezorgd. Dat meldt het VN-kinderfonds zondag in een communiqué. Meer dan 475.000 kinderen in vluchtelingenkampen en omringende gebieden in Bangladesh worden in het kader van een rapid response-programma geviseerd.