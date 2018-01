Veel volk op kraambezoek in Planckendael: “Kai-Mook heeft een uitzonderlijk schattig baby-olifantje”

Kai-Mook, de beroemdste olifant van het land, is in de nacht van vrijdag op zaterdag om 4.02u mama geworden. De Aziatische olifant beviel in de zandstal van Planckendael te midden van de olifantenfamilie. “Het is een uitzonderlijk schattig baby-olifantje en Kai-Mook is een zeer zorgzame mama”, meldt het dierenpark in Muizen. Vandaag mag iedereen op kraambezoek komen. Vanmiddag stond er al een lange rij en was het anderhalf uur aanschuiven. Een naam heeft het kleintje nog niet. Iedereen mag mee nadenken.