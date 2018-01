Recordjaar voor binnenvaart in Vlaanderen

Brussel - Het goederentransport over de Vlaamse waterwegen kende in 2017 een absoluut recordjaar. Er werd ruim 72 miljoen ton goederen vervoerd via de binnenvaart. Dat is 4,3 miljoen ton of 6,5 procent meer dan in 2016, maakt Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zondag bekend. Ook het containervervoer noteerde met 823.502 containers een historisch recordjaar.

“Topcijfers”, vindt minister Weyts. “Elke vracht die vervoerd wordt over het water, moet niet meer over de weg. Als de binnenvaart 6,5 procent groeit, dan betekent dat 175.815 vrachtwagens minder.” De ambitie is om tegen 2030 het aandeel van de binnenvaart bij goederentransport op te trekken van 15 naar 20 procent.

Het binnenvaartvervoer is vorig jaar in quasi elke goederengroep gestegen. Zo steeg het aantal verscheepte containers met 11,5 procent, wat van 2017 een absoluut recordjaar maakt inzake containervervoer via de waterweg. Het vervoer van ertsen (+16,2 procent) en vaste brandstoffen (+29,5 procent) kende de sterkste stijging, maar ook het aantal vervoerde bouwmaterialen (+6,5 procent), landbouwproducten (+9 procent) en meststoffen (+11 procent) stijgt.

De toename is met bijna 8 procent het grootst op de ABC-as (Antwerpen-Brussel-Charleroi). Op het Albertkanaal, de belangrijkste watersnelweg van Vlaanderen, werd een stijging genoteerd van ruim 7 procent naar 39,46 miljoen ton.

“Dit is een belangrijk lichtpunt in de hele mobiliteitsdiscussie”, vindt minister Weyts. “We zetten enorm in op de binnenvaart, want zo halen we vrachtwagens van de weg. Er is nog veel potentieel. We hebben in Vlaanderen meer dan 1.000 kilometer bevaarbare waterweg en tachtig procent van al onze bedrijven ligt op maximaal tien kilometer van zo’n waterweg. Met De Vlaamse Waterweg nv voeren we nu al een paar jaar campagne om meer ondernemers naar het water te lokken. Deze recordcijfers tonen aan dat onze strategie vruchten afwerpt”.

(belga)