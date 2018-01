Paniek in de straten en mensen die in riool willen schuilen door werknemer die “op verkeerd knopje duwt” Video: Reuters/Twitter

Duizenden Hawaïanen zochten zaterdag in allerijl een schuilplaats toen er een waarschuwing kwam over een ballistische raket die op weg was naar de Amerikaanse eilandengroep. Volgens video’s die op sociale media circuleren zochten enkele wanhopige mensen dekking door zich in rioolputten te verschuilen. Meer dan een halfuur later raakte bekend dat het om een vals alarm ging, veroorzaakt door een werknemer die “op het verkeerde knopje duwde”.

“Hij voelt zich vreselijk schuldig”, verklaarde Vern Miyagi, de directeur van het Hawaii Emergency Management Agency. “Hij deed het niet met opzet, het was een foutje.” Volgens de man had de werknemer - die al een tijdje voor het agentschap werkt - per ongeluk op het verkeerde knopje gedrukt tijdens een interne trainingsoefening en zal hij “advies en een opleiding krijgen zodat dit nooit meer gebeurt”.

Het duurde meer dan een halfuur voordat het Hawaii Emergency Management Agency een tweede boodschap verspreidde om het vals alarm recht te zetten, maar het kwaad was al geschied: duizenden Hawaïanen hadden al een schuilplaats gezocht - sommigen in de riool - en op verschillende plekken brak paniek uit door het sms’je. Sportevenementen op Hawaï werden onderbroken nadat lokale televisiezenders de boodschap hadden verspreid en ook acteur Jim Carrey dacht dat hij maar “tien minuten meer te leven had” toen hij werd gewekt op het eiland.

“Ik wil me excuseren voor alle pijn en verwarring”, zei de Hawaïaanse gouverneur David Ige tijdens een persconferentie. “Ik was ook erg ontstemd door dit incident en ik doe er alles aan om onze noodsystemen te verbeteren.” Het Amerikaanse federale agentschap dat onder andere toeziet op de communicatie van de vijftig staten in het land verklaarde zaterdag dat het een “volledig onderzoek” zal voeren naar het valse alarm.