Zware brand op werf van Infrabel in Elsene

Brussel -

Op een werf van spoorbeheerder Infrabel aan de Triomflaan in Elsene heeft het in de nacht van zaterdag op zondag gebrand. Een cluster met elektrische kabels ging in vlammen op. Mogelijk werd het vuur aangestoken om het koper in de kabels te kunnen stelen. Niemand raakte gewond, maar de brandweer moest wel de grote middelen inzetten, bevestigt Pierre Meys, woordvoerder van de Brusselse brandweer.