Opgelet: oplichter maakt misbruik van Proximus-panne

Een bedrieger probeert handig gebruik te maken van de panne van afgelopen week bij Proximus. Hij belt of mailt klanten om hun bankgegevens te vragen. “Maar geef die gegevens nooit via mail of telefoon”, zegt het telecombedrijf.

Door een stroompanne zaten duizenden Proximus-gebruikers maandagavond zonder telefoon, internet en televisie. Nog tot woensdag meldden klanten problemen met hun toestellen, maar langzaam maar zeker kwam alles weer goed. Op de vraag van vele kwade klanten om een schadevergoeding, reageerde Proximus door iedereen twee weken betaaltelevisie cadeau te doen.

Maar waar problemen zijn, zijn ook oplichters die er gebruik van proberen te maken. Dat merkte ook Proximus sindsdien al. “Opgepast: een bedrieger die zich uitgeeft als Proximus contacteert momenteel onze klanten om hun bankgegevens op te vragen”, laat het weten. “Proximus vraagt nooit uw bankgegevens per telefoon of e-mail. Wij vragen u uitdrukkelijk om nooit, aan niemand, per telefoon of e-mail, informatie te geven over uw bankrekeningen of bankkaarten. Als u slachtoffer bent van een poging van oplichting , contacteer onmiddellijk de politie.”

De politie kreeg al meerdere meldingen. Vooral 60-plussers en vrouwen worden geviseerd.