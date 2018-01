Kersverse Miss België overleefde aanslag Zaventem en werkt keihard om dure pilotenopleiding te betalen

Het is een cliché dat bijna elke keer klopt: wie Miss België wordt, gaat de media in of wordt model. Of het Angeline Flor Pua, die het kroontje zaterdagavond in de wacht sleepte, ook zo zal vergaan is nog afwachten. Haar ambities lijken elders te liggen: bij piloot worden. “Ik wil jongeren laten zien dat je veel kunt bereiken als je doorzet.”

Een Assepoester-verhaal. Zo laat het parcours van de nieuwe Miss België Angeline Flor Pua zich het best omschrijven. De dochter van Filipijnse ouders die elkaar in België leerden kennen volgt een opleiding tot piloot in de burgerluchtvaart - het enige meisje in een klas van acht aan de BAFA Flight Academy - en moest daarvoor 100.000 euro ophoesten.

Foto: Foto Kurt

“En ik draag die kosten helemaal alleen. Ik kom uit een eenvoudig gezin. Papa en mama lieten van bij het begin verstaan dat ze me steunden, maar die centjes niet op tafel konden leggen. Dus ging ik een lening aan bij de bank, een speciale pilotenlening, om dat bedrag in tien jaar tijd terug te betalen. Daarvoor combineer ik meerdere baantjes.”

Aanslag Zaventem

Angel Pua heeft bij Decathlon gewerkt, maar ook als afwasser en in de bediening bij De Groene Jager in Brasschaat en als administratieve kracht op haar pilotenschool. “Ik heb ook een tijd op de luchthaven van Zaventem gewerkt als lopende infostand voor reizigers. Op 22 maart 2016 was ik aan het werk. Ik was op dezelfde verdieping waar de bommen zijn ontploft, maar gelukkig niet heel dichtbij. Ik zag dat veel mensen in paniek waren of gewond op de grond lagen. Eén vrouw wilde haar baby in veiligheid brengen en gooide die in paniek over de veiligheidspoortjes. Dat zijn beelden die je niet vergeet.”

Rolmodel

Foto: Foto Kurt

Ze weet dus wat het is om te knokken. En met eenzelfde gretigheid stortte ze zich op de Miss België-verkiezing. “Mijn titel krijgt nu even voorrang op mijn andere projecten. Ik wil een zo goed mogelijke ambassadrice zijn voor ons land. In de geest van Nelson Mandela, mijn held. Met aandacht voor mensen die het minder hebben. Ik geef al mijn hele leven aan goede doelen, in de strijd voor onderwijs voor iederseen en gelijke rechten.”

Pech voor de mannen die graag hun kans zouden wagen bij Angeline, overigens. “Ik was lang single, maar ben sinds een tijdje aan het daten.”