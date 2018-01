Antwerpse Angeline is Miss België 2018: “De haardroger ging kapot, toen wist ik het”

Angeline Flor Pua (22) is de mooiste vrouw van het land. De nieuwe Miss België werd zaterdagavond gekroond in De Panne door organisatrice Darline Devos en aftredend Miss België Romanie Schotte. De Antwerpse schone met Filipijnse roots studeert voor piloot.

De verkiezing van Miss België 2018 ging zaterdagavond door in Plopsa Theater De Panne. Dertig kandidaten namen het tegen elkaar op tijdens de galashow. Uiteindelijk was Angel, voluit Angeline Flor Pua, die naar huis mocht met het kroontje. Maar dat is niet alles wat ze krijgt.

De jongedame uit Borgerhout is bijna klaar met haar pilotenopleiding, een peperdure studie die ze volledig zelf betaalt. “Ik wil een rolmodel zijn voor jongeren”, vertelde ze eerder. “Ik wil laten zien dat je veel kunt bereiken als je doorzet.”

Verder houdt ze van reizen, sport, bakken en uiteraard vliegen. Een andere passie is haar hondje: My Love Bobby the Pug.

“Mijn titel krijgt nu even voorrang op mijn andere projecten. Ik wil een zo goed mogelijke ambassadrice zijn voor ons land. In de geest van Nelson Mandela, mijn held. Met aandacht voor mensen die het minder hebben. Ik geef al mijn hele leven aan goede doelen, in de strijd voor onderwijs voor iedereen en gelijke rechten.”

Kapotte haardroger

Haar ouders zijn naar eigen zeggen dolgelukkig. Al kwam de overwinning voor mama Adela Maria - een diepgelovige, katholieke vrouw - niet helemaal als een verrassing. “De dag van de provinciale verkiezing van Miss Antwerpen viel ineens alle elektriciteit uit. Ik wist: dat is een teken van God. En inderdaad, Angeline won. En net voor de finale ging de haardroger in onze hotelkamer ineens stuk. Ook toen dacht ik: God laat me weten dat het goed komt.”

Eredames

De andere podiumplaatsen gaan naar eerste eredame Zoë Brunet en tweede eredame Dhenia Covens. De derde eredame is Lotte Van Lingen, de vierde eredame is Hélène Frederiks en de vijfde is Vanille Seurs.

Eerste eredame is Zoë Brunet (rechts) en tweede eredame is Dhenia Covens (links). Foto: Foto Kurt

Miss België 2018 wint naast de titel van de mooiste vrouw van het land onder meer een wagen, make-up en schoonheidsproducten, een zaal om feesten te organiseren, een designhaard en gezondheidsproducten.

In onderstaande video reageert Angeline op haar overwinning.

