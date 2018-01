AUSTRALIAN OPEN. Jarige Bemelmans plaatst zich voor hoofdtabel, Goffin treft Duitser

Ruben Bemelmans heeft zondag in Melbourne, op zijn dertigste verjaardag, de jonge Zuid-Koreaan Duckhee Lee (ATP 195) verslagen. Hij veroverde zo een plaats op de hoofdtabel van de Australian Open, het eerste Grand Slam-toernooi van het seizoen, maar kreeg daar geen cadeaus. Hij neemt het op tegen de 23-jarige Fransman Lucas Pouille (ATP 18), het achttiende reekshoofd. Ook David Goffin kent zijn tegenstander.

Bemelmans (ATP 119) versloeg zijn tegenstander van negentien jaar in twee sets: twee keer 6-4, in 1 uur en 20 minuten. De Genkenaar, die dertiende reekshoofd was tijdens de kwalificaties, plaatst zich dus voor de derde keer in zijn carrière voor de Australian Open. Ook in 2013 en 2015 moest hij daarvoor eerst de kwalificaties doorkomen.

Op de hoofdtabel komt Bemelmans Lucas Pouille (ATP 18) tegen. Het wordt hun vierde onderlinge duel. Pouille klopte Bemelmans vorige zomer in de eerste ronde van de US Open (6-3, 6-4, 6-4) en in 2016 in de kwalificaties van het toernooi in Dubai (6-2, 6-3). In 2013 was Bemelmans de beste in de tweede kwalificatieronde van de Australian Open (6-4, 6-1).

Foto: BELGA

“Ik ben in de wolken”, reageerde een gelukkige Bemelmans. “Het waren vandaag geen eenvoudige omstandigheden want er stond veel wind. Het was niet gemakkelijk om mooi tennis te spelen maar ik heb een stevige wedstrijd afgeleverd. Ik heb de positieve lijn van de voorbije dagen doorgetrokken. Ik wist dat ik tegen hem goed moest variëren en ik ben goed met de omstandigheden omgegaan. Je plaatsen voor een grandslam is altijd speciaal, en nu nog meer omdat het mijn 30e verjaardag is. Dat is super!”

“Ik had beter kunnen loten met Pouille, maar het is nu zo”, stelt Bemelmans. “Hij is geen top tien maar hij is toch sterk. Elke match moet gespeeld worden en ik ga alles geven want ik wil naar de tweede ronde.”

David Goffin tegen 30-jarige Duitser

David Goffin (ATP 7) neemt het in zijn eerste wedstrijd op tegen de Duitser Matthias Bachinger (ATP 184). De 30-jarige Bachinger plaatste zich via de kwalificaties voor de hoofdtabel in Melbourne. Hij speelde nooit eerder tegen de 27-jarige Goffin, het zevende reekshoofd in Australië.

“Tegen een qualifier spelen is altijd gevaarlijk”, zegt Goffin. “Je weet nooit hoe hij tegenover jou zal staan. Hij kan vertrouwen hebben maar hij kan ook vermoeid zijn, vooral omdat de kwalificaties hier door de regen tot zondag hebben geduurd. Zoiets kan veel energie kosten.”

Foto: BELGA

Bij winst treft Goffin in principe de Fransman Julien Benneteau (ATP 58). Daarna wachten, in theorie, achtereenvolgens de Italiaan Fabio Fognini (ATP 27), de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP 12) en in de kwartfinale titelhouder Roger Federer (ATP 2).

“Er zijn geen gemakkelijke lotingen meer”, verzekert Goffin. “Er lopen zoveel goede spelers rond. Een kwartfinale tegen Federer zou formidabel zijn, maar dat is nog ver. Ik neem het match per match. Het hangt van zoveel dingen af. Vorig jaar moest ik (in de eerste ronde) tegen Opelka, een qualifier, vijf sets knokken terwijl het 35 graden was om door te stoten. We zien wel.”

Mertens: “Blij om hier te zijn”

Elise Mertens (WTA 37) staat in de eerste ronde tegenover de 19-jarige Slovaakse qualifier Viktoria Kuzmova (WTA 125), tegen wie de 22-jarige Limburgse nog nooit uitkwam.

“Ik ben blij hier te zijn. Het is altijd speciaal om aan een grandslam deel te nemen. De sfeer op de Australian Open is ook steeds heel ontspannen”, zegt Mertens, die zaterdag haar titel verlengde in Hobart. “Ik heb deze winter heel goed kunnen werken. Vooral aan mijn service, om mijn percentage eerste opslagen te verbeteren. De omstandigheden in Hobart waren niet vanzelfsprekend (door de regen), maar ik ben er goed mee omgegaan. Ik kan er alleen maar vertrouwen uit halen.”

Foto: EPA-EFE

Flipkens hoopt dat haar schouder het houdt

Kirsten Flipkens (WTA 75) treedt maandag aan, voor de tiende keer al in haar carrière. De Kempense, die recent 32 jaar werd, hoopt vooral dat ze in staat zal zijn om haar kansen te verdedigen: vanwege een blessure aan de rechterschouder moest ze woensdag nog opgeven in het WTA-toernooi van Hobart.

Flipkens heeft last van een ontsteking aan de schouder. “Ik liet een echografie uitvoeren en kreeg zelfs een cortisone-injectie. Ik nam drie dagen rust en ga nu een uur trainen met de Nederlandse Richel Hogenkamp. De injectie zal zeker helpen, denk ik. Ik voelde vooral hinder bij het opslagen en bij hoge ballen. Maar goed, ik heb geen zin om er nog over te praten. Als ik op het veld sta, betekent dat dat ik fit ben. En ik wil spelen.”

Foto: Photo News

Flipkens speelt op tennisbaan 5, de eerste wedstrijd van de dag, tegen Alison Riske (WTA 84), een 27-jarige uit de Verenigde Staten. Flipkens moest het in Hobart opnemen tegen uitgerekend Riske toen ze opgaf.

“Ze heeft me nog simpel verslagen vorig jaar op het toernooi in Neurenberg (6-2, 6-2, nvdr), maar dat was op gravel. Ze speelt graag in een zeker ritme en vecht voor iedere bal”, zegt Flipkens. “Het zal aan mij zijn om mijn tennis op te leggen en mijn spel te variëren om, zoals iedere keer, haar uit de wedstrijd te halen. Ik hoop dat de schouder het houdt. Het is duidelijk dat ik het lastiger had kunnen treffen, maar haar tennis beviel me niet de vorige keer. We zullen zien.”