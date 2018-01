In de nacht van zaterdag op zondag is in het Nederlandse Weert een auto volledig uitgebrand.

Een voorbijganger zag de auto even voor half één in brand staan op De Groenling in de wijk Graswinkell.

In lichterlaaie

Het vuur breidde zich snel uit en in korte tijd stond de auto in lichterlaaie, meldt de lokale nieuwssite Weertdegekste.

Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle, raakte de auto zwaar beschadigd. De oorzaak van de autobrand is een technisch mankement.