“Ik was de rebel van de familie”

De Golden Globe voor Beste Mannelijke Bijrol was niet voor hem, maar Willem Dafoe (62) doet alvast een stevige poging om alsnog een Oscar mee naar huis te nemen met zijn rol in ‘The Florida Project’. “Ik ben dolgelukkig dat ik van acteren mijn beroep heb kunnen maken”, zegt hij. “Ik zou niet weten wat ik anders had moeten doen.”