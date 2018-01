Man racet tegen 102 km/u voorbij controleploeg in zone 50

Tessenderlo - De politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo neemt tijdens het weekend van 13 en 14 januari deel aan de actie ‘een weekend zonder alcohol’, een aangekondigde actie die toch de nodige boetes opleverde.

Op de Diestersesteenweg werden 2 geïntoxiceerde bestuurders betrapt, die hun rijbewijs drie uur moesten inleveren. Op de Staatsbaan in Ham vond hetzelfde plaats met één bestuurder. Ook in de Koolmijnlaan in Beringen werd een geïntoxiceerde bestuurder betrapt, de man verloor zijn rijbewijs voor 15 dagen. Een andere jonge bestuurder die onverantwoorde en gevaarlijke rijmaneuvers maakte, raakte zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Op de Heppensesteenweg in Beringen werd een niet-verzekerde auto onderschept. De bestuurder legde ook een positieve speekseltest af. Het rijbewijs van de bestuurder werd 15 dagen ingetrokken, de auto werd in beslag genomen tot er een geldige verzekering wordt afgesloten.

Het opvallendste was echter de bestuurder die via de Vorsterweg in Tessenderlo voorbij een mobiele flitscontrole reed tegen een snelheid van 102 kilometer per uur waar je 50 kilometer per uur mag rijden. De bestuurder werd door de BOB-controleploegen staande gehouden. Het rijbewijs van de man werd voor 15 dagen ingetrokken.