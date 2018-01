Paus bezoekt Zuid-Amerika, maar laat zijn thuisland opnieuw links liggen

Paus Franciscus begint maandag, al voor de zesde keer in zijn pontificaat, aan een reis door Latijns-Amerika. Hij zal er Chili en Peru aandoen, maar hij omzeilt alweer zijn geboorteland Argentinië. Toch zullen naar verwachting honderdduizenden Argentijnen het pausbezoek bijwonen.

De paus zal van 15 tot 18 januari een bezoek brengen aan Chili, om zich vervolgens naar Peru te begeven (tot 21 januari). Vooral het bezoek aan Chili wordt gezien als een bijzondere ervaring voor de 81-jarige paus. Zestig jaar geleden was Jorge Bergoglio, die net toegetreden was tot de jezuïetenorden, namelijk nog even gaan studeren in de Chileense hoofdstad Santiago.

In Chili zal de eerste Latijns-Amerikaanse paus uit de geschiedenis onder meer een ontmoeting hebben met president Michelle Bachelet. Ook zal hij het gesprek aangaan met slachtoffers van de vroegere dictator Augusto Pinochet. In Peru komt Franciscus dan weer weer terecht in land dat in een diepe politieke crisis zit. President Pedro Pablo Kuczynski overleefde vorige maand maar net een afzettingsprocedure, die was ingezet voor zijn mogelijke betrokkenheid bij het corruptieschandaal rond de Braziliaanse bouwreus Odebrecht. Daarnaast is Kuczynski ook fel bekritiseerd voor zijn beslissing om gratie te verlenen aan gewezen president Alberto Fujimori.

Verwacht wordt dat de paus tijdens zijn bezoek voorts de situatie van de inheemse volkeren zal aankaarten. In Chili worden de Mapuche van hun land verdreven. En in Peru voelen de oorspronkelijke bewoners van het Amazonegebied zich dan weer bedreigd door de snelle groei van illegale goudmijnen en door de daaraan verbonden toenemende vervuiling van het rivierwater.

Daarnaast zal de paus in de twee landen ook moeten proberen om het vertrouwen in de Kerk te herstellen, na schandalen rond seksueel misbruik. De paus is in Chili bovendien onder vuur komen liggen omdat hij Juan Barros in 2015 tot bisschop benoemde, hoewel die ervan verdacht wordt een priester te hebben beschermd die zich aan kindermisbruik had schuldig gemaakt.

Het is overigens al de zesde keer sinds 2013 dat paus Franciscus voor een officieel bezoek terugkeert naar Latijns-Amerika. Bij de vorige gelegenheden werden al Brazilië, Ecuador, Bolivië, Paraguay, Cuba, Mexico en Colombia aangedaan.

Opvallend is wel dat de vroegere aartsbisschop van Buenos Aires ook nu weer zijn thuisland Argentinië ontwijkt. Waarom de vroegere aartsbisschop van Buenos Aires altijd met een boogje om zijn bakermat heen loopt, is voer voor speculatie. Heel wat analisten verwijzen wel naar de politieke situatie in Argentinië. Aangenomen wordt dat de paus zich niet politiek wil laten recupereren in de tweestrijd die bezig is tussen de conservatieve president Mauricio Macri en zijn linkse tegenstander Cristina Kirchner.

Bovendien zou er volgens sommige media ook sprake zijn van een vete tussen de paus en de president. Ondanks de grote aandacht die het christendom besteedt aan vergevingsgezindheid, zou Franciscus het nog altijd moeilijk hebben met het feit dat Macri destijds als burgemeester van Buenos Aires niet in beroep was gegaan tegen een gerechtelijke uitspraak die het pad effende voor de invoering van het homohuwelijk.

Maar de honderdduizenden landgenoten die de paus absoluut willen zien, zullen zich in elk geval niet laten ontmoedigen door zijn beslissing om Argentinië te ontwijken. De Argentijnse grensdiensten schatten dat tot 800.000 gelovigen speciaal voor het pausbezoek naar Chili zullen afzakken. Er worden 300 politieagenten ingezet om het verkeer aan de grens in goede banen te leiden en er worden ook medische hulpposten opgezet.

(belga)