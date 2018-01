Vrouw vertelt hoe ze als tiener uit een sekscultus ontsnapte: “Zoals je een kind leert hoe het zijn tanden moet poetsen, zo leerden wij om seks te hebben”

Een vrouw die als tiener uit een sekscultus ontsnapte, heeft haar hartverscheurende relaas gedeeld in de hoop dat andere slachtoffers de kracht zullen vinden om ook naar buiten te treden.

Dawn Watson (29) ontsnapte uit ‘Children of God’ toen ze net 13 jaar oud was. De sekte, die nu bekend is onder de naam ‘Family International’, werd in 1968 door David Brant Berg opgericht in Californië. Tegen 1972 had de sekte zich al verspreid over meer dan 130 gemeenschappen, waaronder Brazilië, waar Watson opgroeide. De sekte promootte niet alleen polygamie, maar deed ook aan pedofilie en beschouwde dat laatste zelfs als een religieus ritueel.

Foto: ISOPIX

“Zoals je een kind leert hoe het zijn tanden moet poetsen, zo leerden wij om seks te hebben”, vertelt Watson. Mannelijke leden die zichzelf “nonkels” noemden, toonden hen pornografische beelden van vrouwen die gekruisigd werden en eisten dat ze zwegen. “Ik zag de mannen en nonkels van de gemeenschap altijd als een gevaar”, gaat Watson verder. Zelf heeft ze nooit een vaderfiguur gekend.

Harde hand

“Veel kinderen kregen plakband op hun mond, omdat ze niet mochten praten over dingen buiten de sekte en haar geloof. Er was een kamer waar kinderen een pak rammel kregen en daar was het altijd een komen en gaan. Ik weet nog dat we op een dag, toen we nog klein waren, straf kregen en ik herinner me dat ik zo hard geslagen werd, dat mijn hele been toegetakeld was. Toen vroeg ik aan mijn mama: ‘Is dit liefde?’”

Foto: ISOPIX

De enige lichtpunten in Watsons jeugd, waren de momenten die ze alleen met haar hond kon doorbrengen. “Ik had een hond, Midnight, en hij was zo schattig. Hij had een groot hondenhok waar ik soms uren en uren bij hem zat, gewoon om naar hem te kijken. Hij leek te begrijpen wat er allemaal gaande was en dat was als een soort therapie voor mij. Ik kon met hem over alles babbelen en wist dat hij me niet zou veroordelen. Hij zou me nooit straffen.”

Naar de hel

In de sekte werd de toegang tot de buitenwereld zorgvuldig afgeschermd. Leden kwamen niets te weten van wat er zich buiten afspeelde, maar dat belette Watson niet om op zoek te gaan naar antwoorden. “Uiteindelijk kwam ik op een punt waarop ik naar buiten moest. Wanhopig zei ik: ‘Weet je wat? Als de buitenwereld zo verschrikkelijk is, als God mij gaat straffen en doden en naar de hel sturen, kan het mij niets schelen.”

Foto: ISOPIX

Watson verliet de cultus en verbleef de jaren nadien in huizen van verschillende ex-leden van de sekte. Een man in één van die huizen verkrachtte haar toen ze 15 was. “Dat was een van de zwartste momenten uit mijn leven en toen heb ik mijn mama gebeld en vernomen dat ze de kracht had gevonden om uit de sekte te treden.”

Slachtoffers helpen

Eens ze herenigd was met haar familie, besloot Watson psychologie te gaan studeren. En hoewel het nog even duurde voordat ze haar traumatische verleden een plaats kon geven, is ze nu vastberaden om slachtoffers als haar te helpen. “Ik help mensen die door extreme hoeveelheden pijn zijn gegaan en help hen door het proces te gaan waardoor ik ben gegaan.”