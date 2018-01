“Hij zat me achterna in zijn onderbroek.” Pornoactrice vertelt over de nacht die haar collega en vriendin met Trump had

Volgens zakenkrant Wall Street betaalde de advocaat van Donald Trump in 2016 zo’n 130.000 dollar aan een pornoactrice, zodat ze zou zwijgen over haar seksuele activiteiten met de Amerikaanse president. Het Witte Huis ontkent stellig, maar nu vertelt ook een vriendin en collega van de vrouw in kwestie over de ontmoeting(en).

Amper een maand voor de presidentsverkiezingen zou Stephanie Clifford een grote som zwijggeld gekregen hebben van Trump’s advocaat. De vrouw, in de pornowereld bekend als Stormy Daniels, vertelde in private kring dat ze een seksuele relatie had met de Amerikaanse president. Alana Evans, een collega porno-actrice en vriendin, beaamt dat verhaal nu. Aan nieuwswebsite ‘The Daily Beast’ vertelt ze dat Clifford haar in vertrouwen nam en haar ooit zelfs een trio voorstelde met Donald Trump.

“We wachten op jou”

Evans haalt een situatie aan die ze zich nog goed herinnert. In 2006 zou haar vriendin in de hotelkamer van Trump beland zijn, na een golftoernooi in de buurt van Lake Tahoe, een toeristische regio tussen Californië en Nevada.

Ook Evans was er zelf aanwezig en werd naar eigen zeggen herhaaldelijk uitgenodigd door haar vriendin om mee te doen. Clifford zou haar verschillende keren gebeld hebben en zelfs de president zélf zou tijdens een van die telefoongesprekken gepoogd hebben Evans te overtuigen. “Terwijl ik haar aan de lijn had, hoorde ik Trump op de achtergrond,” zegt ze. “Kom hierheen Alana, laten we plezier maken. Kom ons vergezellen, we wachten op jou!”

Op dat moment was Trump al zo’n vijf jaar getrouwd met zijn huidige vrouw Melania en was hun derde kind amper een maand oud.

Sleutels van zijn appartement

“Mannen zoals Trump jagen me schrik aan,” zegt Alana Evans verder. “Ze hebben zoveel macht, en dat was zelfs nog voor hij verkozen werd als president. Ik negeerde hun verdere telefoontjes en zette m’n gsm uit.”

De volgende ochtend ontmoette ze Clifford opnieuw. “Ze vertelde me hoe Trump haar achterna had gezeten in de hotelkamer in z’n onderbroek, en dat wou ik echt niet horen.” Clifford zou haar vriendin ook nog verteld hebben hoe Trump haar de sleutels van zijn appartement in Florida wou geven. Daarna zouden de twee het nooit meer over het voorval gehad hebben.

Michael Cohen, de advocaat van Trump, blijft ondertussen alles ontkennen. “Deze roddels circuleren al sinds 2011,” klinkt het. “Maar president Trump heeft geen enkele seksuele relatie gehad met Clifford.”

Het recente boek ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’ van journalist Michael Wolff, over de verkiezingscampagne van Trump en zijn eerste jaar in het Witte Huis, deed recent nog vragen rijzen over de geestelijke gezondheid van Trump. Zelf zei Trump in een reactie dat hij “een stabiel genie” is.