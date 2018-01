Opnieuw sneeuw op komst: “In de Ardennen kan tot 40 centimeter vallen”

Er zitten komende week opnieuw felle sneeuwbuien aan te komen. Daar zijn de weermannen het over eens. Maar eerst genieten we zondag nog van een mooie winterdag, met zowaar enkele zonnige perioden.

Vandaag, zondag, krijgen we vrij rustig en droog weer met op de meeste plaatsen mooie zonnige perioden. Dat bericht het KMI. Maar in het westen en langs de zuidflank van de Ardennen kunnen er in de loop van de dag nog lage wolkenvelden verschijnen. Het wordt maximaal 2 of 3 graden op de Ardense hoogten, 4 of 5 graden aan zee en 6 of 7 graden in het centrum van het land. De wind waait meestal zwak tot af en toe matig uit oostelijke richtingen, in de loop van de dag ruimend naar zuidoost en oost.

Zondagavond en -nacht zijn er aanvankelijk nog brede opklaringen in het centrum en het oosten van het land. Ten zuiden van Samber en Maas kan er aanvriezende mist ontstaan. Vanaf het westen wordt het echter stilaan zwaarbewolkt tot betrokken. In het oosten vriest het nog tussen 0 en -3 graden. Elders liggen de minima tussen 1 en 3 graden.

“De temperaturen worden steeds kouder in de week die komt”, aldus de Franstalige weerman Luc Trullemans. “Daar horen ook ferme sneeuwbuien bij, die het land onder een flinke laag neerslag zullen dompelen.” In de Ardennen zal er volgens de weerman op woensdag al 5 tot 15 cm sneeuw liggen, maar dat zal tegen zaterdag al oplopen tot 40 centimeter, aldus Trullemans.

Maandag trekt het hogedrukgebied boven Rusland weg naar het oosten en komen we opnieuw onder de invloed van een Atlantische depressie. Het is overwegend zwaarbewolkt met in de Ardennen ‘s ochtends lage wolken of mist. In de voormiddag blijft het op een spatje na droog. Een regenzone trekt nog voor de de middag het land binnen vanaf de kust en schuift in de loop van de namiddag landinwaarts. Op de Ardense hoogten is er dan kans op wat smeltende sneeuw. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 9 graden aan de kust. De wind waait eerst matig uit zuid tot zuidwest, maar wordt later krachtig met rukwinden tussen 70 en 90 km/u.

Dinsdag en woensdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af met regenbuien of soms tijdelijk winterse buien. Op de Ardense hoogten verwachten we sneeuwbuien. Het blijft ook zeer winderig met soms felle rukwinden.De maxima schommelen tussen 0 en 4 graden ten zuiden van Samber en Maas, en tussen 5 en 7 graden elders.

Donderdag zou er zich volgens de modellen in onze buurt een stormdepressie kunnen uitdiepen. We verwachten bijgevolg regen en veel wind. De rukwinden zouden in dat geval kunnen oplopen tot 90 km/h of meer.

Vanaf vrijdagis het aanhoudend wisselvallig met buien van regen, smeltende sneeuw of soms sneeuw. Het wordt iets kouder met maxima tussen -1 graden in de Hoge Venen en 4 graden aan de kust. ‘s Nachts vriest het waarschijnlijk overal behalve aan de kust.