Hechtel-Eksel -

Op dezelfde dag dat bekend raakte dat een wolf even in Limburg is gepasseerd, heeft boswachter Eddy Ulenaers een van de mooiste momenten van zijn carrière meegemaakt. De man vond trof in Bosland, in het noorden van de provincie, een pootafdruk aan van een wolf. “Wat een dag voor een boswachter”, vertelt de man uit Hechtel-Eksel erbij in zijn Facebookpost.