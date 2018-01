Joan Barreda Bort (Honda) heeft zaterdag in Bolivië de zevende etappe in de 39e Dakar voor motorrijders gewonnen. Voor 425 kilometer tussen La Paz en Uyuni had de 34-jarige Spanjaard 2:51 minder nodig dan de Fransman Adrien van Beveren (Yamaha). De Spaanse motorrijder was echter allerminst blij na zijn dagsucces.

De Argentijn Kevin Benavides (Honda) werd op 8:02 derde en speelde zijn leidersplaats kwijt aan Van Beveren. In de stand heeft de 27-jarige Van Beveren nu 3:14 voor op Benavides en 4:45 op Barreda Bort.

Voor Barreda Bort is het de 21e ritzege in de monsterrally en de derde in deze editie. Eerder won hij ook de tweede en de vijfde etappe. De Spaanse motorrijder was echter allerminst blij na zijn dagsucces. De Honda-rijder, die met ambitie voor de eindzege startte, klaagde na afloop over een pijnlijke knie en denkt aan opgeven.

“Ik kan niet eens op mijn been staan en ik denk dat mijn knieschijf is gebroken”, klonk het. “Ik zie niet zo gauw hoe ik de rally kan voortzetten.”

Na 300 kilometer kwam Barreda Bort ten val en landde hij hard op zijn knie. “De pijn was heftig en ik moest steeds langzamer rijden.”

Ook de achtste etappe wordt zondag op Boliviaanse bodem afgewerkt. Tussen Uyuni en Tupiza racen de rijders 498 kilometer tegen de klok.