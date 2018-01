Hamas negeert uitnodiging tot vergadering van Palestijnse leiders

Hamas heeft een uitnodiging genegeerd voor een vergadering van Palestijnse leiders om een antwoord te formuleren op de erkenning door de VS van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Dat heeft de Palestijnse beweging zaterdag zelf laten weten.

De vergadering van de Palestijnse leiders vindt zondag en maandag plaats in Ramallah. “We hebben beslist om niet deel te nemen aan de vergadering”, verklaarde Hamas zaterdagmiddag. Volgens waarnemers kan deze beslissing de relaties tussen de Palestijnse Autoriteit en de PLO, geleid door Mahmoud Abbas, mogelijk in de war brengen. Hamas maakt niet deel uit van de PLO, maar was wel uitgenodigd voor de vergadering.

Hamas-leider Ismail Hanija had na de erkenning van Jeruzalem als Israëlische hoofdstad door president Donald Trump opgeroepen tot een nieuwe intifada en het plegen van aanslagen op de Westelijke Jordaanoever.