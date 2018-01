Demonstranten vernielen H&M-winkels na heisa rond ‘racistische’ trui

Het protest naar aanleiding van de omstreden foto van H&M die een zwart jongetje afbeeldde met een trui waarop ‘coolest monkey in the jungle’ stond, blijft maar leiden tot heftige situaties. In Zuid-Afrika lieten intussen ook leden van de Economische Vrijheidsstrijders van zich horen. Op videobeelden valt te zien hoe ze een filiaal van het kledingmerk binnenstormden en de winkel op brutale wijze overhoop halen.

In totaal zouden de demonstranten een zestal filialen in de provincie Gauteng hebben bezocht om hun ongenoegen te uiten. Het feit dat alle invasies kort na de opening van de winkels gebeurden, wijst erop dat alles zeer goed op voorhand werd georganiseerd. Ze gingen erg bijzonder driest te werk. Alle kledingrekken en etalagepoppen die in de buurt van demonstranten stonden, moesten eraan geloven. De lokale politie moest zelfs rubberen kogels afvuren om het protest onder controle te krijgen.

“Keten geconfronteerd met gevolgen van racisme”

Floyd Shivambu, woordvoerder van de Economische Vrijheidsstrijders, liet al weten dat hij de actievoerders wil prijzen voor hun daden. “De keten wordt nu geconfronteerd met de gevolgen van racisme”, klinkt het bij hem.

Voorlopig heeft H&M nog niet gereageerd op het protest. De keten opende twee jaar geleden een eerste winkel in Afrika. Ook toen kwam het al eens in het oog van de storm terecht, weliswaar door een gebrek aan zwarte modellen in hun advertentiecampagnes. Het Zweedse bedrijf heeft eerder deze week al besloten om de trui uit de rekken te halen en zich te excuseren voor de uitschuiver.

Op sociale media lijkt echter niet iedereen blij te zijn met de radicale acties. Zo stellen sommigen dat indien H&M beslist om hun winkels in Zuid-Afrika te sluiten, er zo honderden jobs van hoofdzakelijk zwarte mensen verloren zouden gaan. Daarnaast wezen andere erop dat de kans groot is dat de puinhoop die werd veroorzaakt door de protesteerders vermoedelijk door zwarte personeelsleden zal moeten worden opgeruimd.

De politie houdt momenteel toezicht op alle protesten, maar heeft nog niemand gearresteerd.