Acties bij Deliveroo-koeriers

Mechelen - Bij koerierbedrijf Deliveroo vinden zaterdagavond acties plaats, uit protest tegen de wijziging van het statuut. Tegen eind deze maand zouden alle fietskoeriers als zelfstandige moeten werken in plaats van in loondienst. Ze worden dan per levering betaald, in plaats van per uur.

De grootste actie zaterdagavond vindt plaats in Brussel, waar een honderdtal koeriers verzamelen blazen. De groep trekt per fiets door de binnenstad en vraagt aan restaurants om solidair te zijn. In Luik nemen zo’n 35 koeriers aan een gelijkaardige actie deel.

Ex-Deliveroo’s

In de Vlaamse steden Gent, Antwerpen en Mechelen gaat het meer om sensibiliseringsacties, legt Steven Steyaert van de socialistische transportbond BTB uit. Hij is aanwezig in het centrum van Gent en merkt op dat er erg weinig Deliveroo-koeriers passeren. “De weinige fietskoeriers die ik zie, zijn van UberEATS, allemaal ex-Deliveroo trouwens. Daar krijgen zij het statuut van jobstudent.” Volgens Steyaert is ook de app van Deliveroo in Gent omstreeks 18.30 uur uitgeschakeld. “Dat is typisch als er te weinig koeriers zijn.”

Veel onzekerheid

Vanaf 31 januari zouden alle koeriers van Deliveroo gedwongen worden als zelfstandige te werken. Een collectief van ongeveer tweehonderd koeriers -gesteund door de vakbonden CNE en ABVV- wil echter dat zij via de coöperatie Smart in loondienst kunnen blijven werken, als ze dat willen. “Het nieuwe statuut biedt nog veel onzekerheid voor studenten, die toch 85 procent van de koeriers bij Deliveroo uitmaken”, zegt Steyaert. “Bijvoorbeeld voor het kindergeld of voor hun studietoelage”.

Het collectief kondigde aan elke zaterdagavond tot het einde van de maand het werk te willen neerleggen. Vrijdag werd voor het eerst sociaal overleg opgestart. Binnen veertien dagen zou de Deliveroo-directie met het collectief en de vakbonden opnieuw rond de tafel gaan zitten.