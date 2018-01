Invaller Carrasco wint gevleid met Atletico Madrid

Atletico Madrid heeft gedaan wat het moest doen op bezoek bij het stugge Eibar, maar meer ook niet. Los Rojiblancos wonnen gevleid met 0-1 dankzij een doelpunt van Kevin Gameiro in de 27e minuut maar konden allerminst overtuigden en beperkten zich nadien vooral tot verdedigen. In het slot was het zelfs pompen of verzuipen tegen de seizoensrevelatie maar de mannen van Diego Simone hielden stand: met het nodige geluk, de hulp van de ref bij een handsbal en dankzij doelman Oblak.

Yannick Carrasco mocht in de 53e minuut nog eens invallen maar kon (alweer) niet overtuigen. Het gonst van de transfergeruchten rond de Rode Duivel die mag vertrekken en in de belangstelling staat van tal van topclubs. De winger zou zelfs overwegen om te zwichten voor het grote geld in China...

Atletico staat op de tweede plaats in La Liga, op zes punten van leider Barcelona, dat zaterdagavond nog zijn duel van de negentiende speeldag moet afwerken.