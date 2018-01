Harry Kane schrijft alweer geschiedenis in ruime zege van Tottenham

Tottenham zette Everton vlot opzij met 4-0 en komt zo (voorlopig) naast Liverpool op de vierde plaats. De Zuid-Koreaan Heung-Min Son scoorde voor de vijfde thuiswedstrijd op rij maar het was toch weer topschutter Harry Kane die met alle aandacht ging lopen...

Nog geen Toby Alderweireld in de selectie bij Tottenham, Mousa Dembélé en Jan Vertonghen mochten wel in de basis starten tegen Everton.

Heung-Min Son opende de score en Eriksen legde de 4-0-eindcijfers vast maar Harry Kane was toch weer de grote man. De Engelse spits scoorde na rust zijn 19 en 20e competitiedoelpunt van dit seizoen, zijn 97e en 98e doelpunt voor Tottenham en daarmee werd hij meteen topschutter aller tijden van de Londense club.

Kane stak in amper 135 wedstrijden club-icoon Teddy Sheringham voorbij die 97 had gescoord in 236 wedstrijden...

Topschutters Tottenham:

1. Harry Kane: 98 goals (in 135 wedstrijden)

2. Teddy Sheringham: 97 goals (in 236 wedstrijden)

3. Robbie Keane: 91 goals (in 238 wedstrijden)

4. Jermain Defoe: 91 goals (in 276 wedstrijden)