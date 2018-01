België plaatst zich fluitend voor finale op EK zaalhockey, Oostenrijk is tweede finalist

De Belgische hockeymannen (FIH-16) hebben zich zaterdag in de Antwerpse Lotto Arena met sprekend gemak geplaatst voor de finale van het EK zaalhockey. In de halve finale waren de Belgen met 7-3 (rust: 3-0) te sterk voor Polen (FIH-5).

België nam voor eigen publiek het voortouw. Gaëtan Dykmans (2.), Maxime Plennevaux (4.), Tanguy Zimmer (17.) bekroonden die sterke start: 3-0 aan de pauze. In de tweede helft dikten Zimmer (21., pen), Pilou Maraite (28.) en opnieuw Plennevaux (32.) de score verder aan tot 6-0, waarna Krystian Makowski (36.) de Poolse eer redde. Nicolas Vandiest (37.) scoorde de zevende Belgische treffer, Arthur Mikula (40.) en nogmaals Makowski (40., pen) legden de eindstand vast.

De Indoor Red Lions hadden zich na zeges tegen Rusland (5-1) en Zwitserland (2-1) en een draw tegen Oostenrijk (3-3) verzekerd van winst in groep B. Zo ontliepen de Belgen titelverdediger en vijftienvoudig Europees kampioen Duitsland, dat groepswinnaar werd in poule A.

De troepen van bondscoach Alexandre De Chaffoy nemen het zondag (14u30) in de finale opnieuw op tegen Oostenrijk (FIH-2), dat titelverdediger en ‘s werelds nummer één Duitsland uitschakelde na shootouts. Na 40 minuten stond de 2-2 op het scorebord. In de groepsfase speelden de Belgen 3-3 gelijk tegen de Oostenrijkers, die na België op de tweede plaats eindigde in poule B.

“Perfecte wedstrijd”

“We speelden de perfecte wedstrijd”, reageerde Thibault Cornillie. “Als je ons vorige week had gezegd dat we de finale zouden halen, zouden we je uitgelachen hebben. Niet dat we er niet in geloofden, maar het is gewoon een ontzettend moeilijke opgave”, aldus Cornillie, die op 32-jarige leeftijd de ouderdomsdeken van de Indoor Red Lions is. “Tegen Polen speelden we perfect. We openden sterk met twee doelpunten in vier minuten. Dat gaf ons vleugels, we mochten dat niet meer uit handen geven.”

De troepen van bondscoach Alexandre De Chaffoy zijn zo al zeker van de zilveren plak. In het zaalhockey veroverde België in 1976 zijn eerste en tot nu enige medaille. Zilver was toen de kleur van het eremetaal.