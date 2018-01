Amerikaanse legende Landon Donovan trekt opnieuw voetbalschoenen aan

De Amerikaanse ex-international Landon Donovan gaat opnieuw voetballen en tekende een contract bij het Mexicaanse Club Leon. Dat heeft de 35-jarige Donovan zaterdag aangekondigd via zijn officiële kanalen.

“Ik wil in Mexico het groene shirt van Club Leon dragen en trofeeën winnen. Ik geloof niet in muren”, zei Donovan met een kwinkslag naar uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump.

De 35-jarige aanvallende middenvelder keert voor de tweede keer terug uit pensioen. Eind 2014 zette hij al eens een punt achter zijn actieve voetbalcarrière, maar begin september 2016 maakte hij zijn wederoptreden bij Los Angeles. Bijna zeven maanden na zijn eerste comeback hield Donovan het opnieuw voor bekeken.

De topschutter van het Amerikaanse voetbalelftal (57 doelpunten in 157 wedstrijden) speelde eerder voor San José Earthquakes, Bayer Leverkusen, Bayern München en Everton, maar spendeerde het meeste van zijn voetbalcarrière bij LA Galaxy. In de MLS verzamelde Donovan een rist records. Zo won niemand meer titels dan Donovan (6), scoorde niemand meer doelpunten in de competitie (145) en gaf niemand meer assists (136).