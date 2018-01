Starten met vier wagens naast elkaar? F1-bazen willen experimenteren met startgrid

De bazen van de Formule 1 willen andere mogelijkheden bekijken om de wagens op te stellen op de startgrid, zo vertelt voormalig technisch directeur bij Williams Pat Symonds.

Tegenwoordig maakt Symonds deel uit van een groep specialisten die sportief directeur van de F1 Ross Brawn moeten bijstaan in de toekomstvisie van de sport. De Brit vertelt dat de virtuele wereld van de esports zich uitstekend zouden lenen om zulke experimenten te doen en af te wegen of ze al dan niet uitvoerbaar zijn. Zo wil hij debacles vermijden zoals de verandering van het kwalificatieformat in 2016 dat na een raceweekend al terug werd afgevoerd.

“We zijn enthousiast om in een virtuele omgeving een paar nieuwe reglementen te testen,” aldus Symonds. “Dan hebben we statistieken om te bestuderen en het geeft ons de kans om iets te simuleren wat anders niet op een simpele manier kan.”

“Ik zal even een voorbeeld geven waar we al een tijdje over nadenken. Sinds een aantal jaren is de startgrid een formatie waarbij de ene wagen schuin achter de andere staat. Een van de problemen is dat we de snelste wagen vooraan zetten en de tragere er achter maar er waren tijden dat dat niet zo was.”

“Er was een tijd dat er twee auto’s zij aan zij vertrokken en we hebben zelfs een foto in ons kantoor in Londen hangen van een race in Monza waar er vier wagens op de eerste rij staan. Wat zou er gebeuren als we dat terug zouden doen? Dat zijn dingen die moeilijk te simuleren zijn.”

“Nu hebben we de mogelijkheid om naar een esportsgroep te gaan, de grid veranderen en hen zo twintig races te laten rijden. Dat hoeven ook geen races van driehonderd kilometer te zijn, het zijn enkel de eerste drie ronden die ons interesseren. Is de eerste ronde spannender of krijgen we een grote crash in de eerste bocht?”

“Door dit te doen en het in een statistiek te gieten kunnen we zulke dingen beter begrijpen. We hebben tastbare bewijzen om ons op te baseren, ik kan niet genoeg herhalen hoe belangrijk dat is,” besluit de Brit.

