MR-voorzitter verdedigt “humaan en krachtdadig” migratiebeleid

Brussel - MR-voorzitter Olivier Chastel heeft zaterdag het “humaan en krachtdadig” migratiebeleid van de federale regering verdedigd.

“Het beleid van de regering is verwelkomend voor zij die het nodig hebben en streng voor zij die onze wetten en gastvrijheid misbruiken”, aldus Olivier Chastel in zijn nieuwjaarstoespraak in Waver. “Deze complexe problematiek heeft nuance nodig en een pedagogische benadering tegenover zij die er een karikatuur van maken.” Het federale niveau respecteert volgens Chastel al haar verplichtingen en zorgt ervoor dat België een verwelkomend land is, maar ook een rechtsstaat.

De voorzitter trok daarna fel van leer tegen zij die als enige optie het openstellen van de grenzen zien en een massale regularisatie van de buitenlanders die weigeren om hier asiel aan te vragen. “We willen geen tweede jungle van Calais in België, als land op weg naar Groot-Brittannië.”

(belga)