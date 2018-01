Moskou reageert op nucleair akkoord Iran: “Uit het akkoord stappen zou zeer slecht idee zijn”

Uit het nucleaire akkoord met Iran stappen, zou een “zeer slecht idee” zijn. Dat heeft Sergej Ryabkov, de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken, zaterdag gezegd.

Het Witte Huis maakte vrijdag bekend dat de economische sancties tegen Iran, vanwege zijn nucleair programma, opgeschort blijven. Volgens Trump is het de “laatste keer” dat de sancties worden opgeschort. Hij wil het nucleaire akkoord, dat in 2015 tot stand werd gebracht samen met China, Rusland, het VK, Frankrijk en Duitsland, binnen de 120 dagen veranderd zien.

“Dat zou een van de grootste fouten zijn van Washington in hun buitenlandse politiek. Dat is een extreem negatieve overweging”, aldus de Russische viceminister.

Volgens Iran is er geen sprake van dat er over het akkoord opnieuw onderhandeld wordt. “De nucleaire deal is een internationaal erkend pact en er is geen ruimte voor heronderhandelingen”, aldus Teheran.

