Bijzondere brief naar baas Autosalon levert Elliot (7) enorme verrassing op

Wilrijk - Elliot Garmyn uit Wilrijk is wellicht de grootste kleine fan van het Autosalon. Hij kreeg vandaag de verrassing van zijn leven toen bleek dat hij niet gewoon het Autosalon zou bezoeken, maar er een heuse vipbehandeling kreeg.

Als je zoontje knutselt met prenten uit automagazines of al heel vroeg niet gewoon ‘auto’ zegt, maar wel merken kan benoemen, weet je het wel: dit kereltje is gek op vierwielers. Na een geslaagd bezoek op het autosalon vorig jaar, was de jongen nog meer autogek geworden en zo besloten zijn ouders een briefje te schrijven naar Luc Bontemps, grote baas van Febiac, die het Autosalon organiseert. Die was ontroerd door het jeugdige enthousiasme van Elliot en besloot de jongen dit jaar een speciale behandeling te geven.

Het gevolg laat zich raden: Elliot was compleet verrast toen bleek dat hij niet zomaar een bezoeker was vandaag, maar een echte VIP. Het kereltje was super enthousiast en bleef maar rondlopen en wijzen en naar zijn vader roepen wanneer hij nog maar eens een blitse wagen zag.

Een dure smaak heeft Elliot wel: de blinkende Ferrari’s en Mercedessen konden op ruime interesse van hem rekenen. Maar zijn favoriete automerk? Daar antwoordt hij toch vrij verrassend op…