Klanten slaan de slag van hun leven door blunder bij Mediamarkt

Door een fout stonden in de nacht van donderdag op vrijdag heel wat anders dure artikelen in de Nederlandse webshop van Mediamarkt te koop voor amper 95 eurocent. Een woordvoerder van het bedrijf heeft de blunder bevestigd.

Een nieuwe spelcomputer, stofzuiger of mixer kopen voor amper 95 eurocent? Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar voor nachtelijke shoppers in de Nederlandse webshop van winkelketen Mediamarkt was het realiteit. In de nacht van donderdag op vrijdag stonden door een fout van de winkelketen heel wat producten die anders honderden euro’s kosten, geprijsd voor minder dan 1 euro.

Heel wat klanten waren wat verward, maar voerden toch maar hun bestellingen door. “Ik dacht dat het echt was”, zegt één van hen, die stofzuigers en keukenapparatuur bestelde. “Er stond ‘prijzenoorlog’ bij. Maar de volgende dag kreeg ik mails dat mijn bestellingen geannuleerd waren. Van sommige spullen kreeg ik wel bericht dat ze verstuurd waren.”

Een woordvoerder van Mediamarkt heeft de pijnlijke blunder inmiddels bevestigd. Hoeveel klanten hebben kunnen profiteren van de kortstondige megakortingen, is niet bekend. Maar we kunnen er best inkomen dat veel mensen verleid werden door de plots wel érg lage prijzen. “Ik ben toch niet gek?”, moeten ze gedacht hebben.

Foto: Mediamarkt

Foto: Mediamarkt