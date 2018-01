Luchtvervuiling erger dan gedacht: “Kan zo niet verder, urgentieplan nodig”

Brussel - De erger dan gedachte luchtvervuiling in Vlaanderen, zoals blijkt uit een nieuw luchtkwaliteitsmodel, maakt dat een urgentieplan voor gezonde lucht nodig is. Dat meldt milieuorganisatie Greenpeace zaterdag in een reactie.

“De prijs die we met onze gezondheid betalen voor het vele autoverkeer en in het bijzonder dieselverkeer is nog hoger dan gedacht. Zowat elke Vlaming, in de stad of op het platteland, ademt erg ongezonde lucht in”, zegt Joeri Thijs, expert luchtkwaliteit bij Greenpeace België.

“De officiële cijfers van onze overheden over luchtvervuiling houden geen rekening met nauwe en ingesloten straten met druk verkeer. Op de nieuwe kaart zien we dat de lucht in die druk gefrequenteerde ‘street-canyons’ in steden én gemeenten vaak erg ongezond is. In bijna elke Vlaamse stad of gemeente zijn er overschrijdingen van de Europese norm.”

Volgens Thijs kan dit “zo niet langer verder”. “Hier is een urgentieplan voor gezonde lucht nodig, dat de afbouw van diesel en bedrijfswagens radicaal versnelt en ons eindelijk op weg zet naar een duurzame mobiliteit en gezonde lucht.”

Er blijft voor Greenpeace ook nood aan bijkomende officiële meetpunten van luchtkwaliteit, en met name stikstofdioxide, in stedelijke gebieden met veel verkeer. “Momenteel zijn er in Vlaanderen te weinig meetpunten dicht bij druk verkeer en daardoor zijn de officiële cijfers waar Vlaams minister Schauvliege steeds naar verwijst veel te rooskleurig.”

(belga)