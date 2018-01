Uitgelekt: “Terroristen in gevangenissen hebben wapens en contact met jihadisten”

Uit uitgelekte documenten zou blijken dat het kabinet-Justitie bewust informatie heeft achtergehouden voor het parlement. Het gaat over info over opgesloten terroristen en radicalisering in onze gevangenissen.

Het kabinet van minister Koen Geens heeft in een antwoord op een vraag van senator Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) bewust informatie achtergehouden, zo meldt de krant De Tijd. Zij konden een document bemachtigen waarin de ruwe versie van de uiteindelijke antwoorden stond. Zo werden zinnen als “Er werd reeds contact vastgesteld tussen in België opgesloten terroristen en in Syrië verblijvende Belgische foreign terrorist fighters.”

De Gucht had gevraagd of opgesloten terroristen toch contact konden onderhouden met andere terroristen. Het officiële antwoord was: “De Staatsveiligheid en het gevangeniswezen zijn zich bewust van het circuleren van smartphones in de gevangenissen. Als ze gedetecteerd worden, worden ze ter beschikking gehouden van de politie en inlichtingendiensten.” Uit de gelekte informatie blijkt echter dat via de smartphones versleutelde berichten verstuurd worden via apps zoals Whatsapp en Viber. Niet enkel om familie te contacteren maar ook “om contact te onderhouden in extremistische, terroristische en criminele milieus, zowel in België, ook in de gevangenis als in het buitenland, soms zelfs in jihadistische regio’s.”

Verboden wapens

Er zouden ook verboden wapens in omloop zijn in de gevangenissen, ook op de afdelingen waar de zwaarste terroristen zitten. “Het kabinet schrapte ook de informatie waarin het gevangeniswezen toegeeft dat het alleen een schatting kan geven over het aantal terrorismegevangenen met een enkelband omdat het minder duidelijk is sinds dat een Vlaamse bevoegdheid is”, aldus De Tijd nog.

Hallucinant

De Gucht reageerde op het voorval: “Het is hallucinant om vast te stellen dat de mensen die we voor terrorisme opsluiten vanuit de gevangenis contacten hebben met strijders in terreurgebieden. Ik kan daar heel moeilijk bij. Het is ook speciaal om vast te stellen dat zulke zaken weggelaten worden uit de antwoorden die ik van de minister kreeg, terwijl het een fundamenteel recht is van een parlementslid om vragen te stellen. Het is beangstigend dat onze gevangenissen anno 2018 niet beter beveiligd zijn.”

Geens ontkent de aantijgingen: “Het enige geldige antwoord op een schriftelijke vraag is het definitieve antwoord dat de minister ondertekent. Dat is ook de enige versie die de minister nakijkt. Het gaat jaarlijks om zo’n 1.750 parlementaire vragen. Het spreekt voor zich dat de beleidscel na de input van de diensten om tal van redenen soms nog aanpassingen doet. Bijvoorbeeld omdat het om ongenuanceerde informatie gaat, om achterhaalde info of om informatie waarvan de publicatie om veiligheidsredenen te kies lijkt”, luidt het zaterdag.

Geens haalt ook uit naar De Gucht. “Het kabinet stuurt standaard altijd een Word-versie mee, met de beste bedoelingen. De minister vindt het dan ook bijzonder dat deze Word-versie die enkel voor de diensten bestemd is, door parlementairen wordt gebruikt om zijn kabinet verdacht te maken.”