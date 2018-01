Zware beschuldigingen: “Al die cadeaus aan Ghelamco-baas: wat heeft die Gentse politici bezield?”

Enkele niet al te fraaie onthullingen uit het boek ‘De illegale Ghelamco Arena: als politici zich met voetbal gaan bemoeien’ stellen het Gentse stadsbestuur in een slecht daglicht. Auteur Ignace Vandewalle onthult in zijn boek dat er zeer losjes werd omgesprongen met de wet tijdens de bouw van het stadion, en dat schepenen van de stad tijdens matchen van AA Gent rijkelijk eten en drinken op kosten van de club, waarvan de stad bovendien stiekem aandeelhouder blijkt te zijn. Burgemeester Daniël Termont (s.pa) houdt vol dat alles perfect legaal verlopen is.

Volgens Vandewalle werd de wet op de overheidsopdrachten tot twee keer toe overtreden voor de bouw van de Ghelamco Arena: een eerste keer toen het project zonder openbare aanbesteding werd toegewezen aan het Gentse architectenbureau Bontinck en zakenbank Optima, en een tweede keer toen bouwpromotor Ghelamco het project in 2011 overnam, opnieuw zonder openbare aanbesteding. “Dat was nochtans wettelijk verplicht”, aldus de auteur in Humo.

Onder anderen Ghelamco-baas Paul Gheysens, de Gentse burgmeester Daniël Termont en AA Gent-voorzitter Ivan De Witte bij de feestelijke opening van de Ghelamco Arena Foto: gia

Vandewalle merkt daarbij op dat het architectenbureau Bontinck “opvallend vaak voor de stad werkt”, en dat het Optima van Jeroen Piqueur “op regelmatig basis etentjes organiseerde voor het volledige stadsbestuur.”

De Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) stelt in Het Laatste Nieuws dat Gent geen openbare aanbesteding hoefde te organiseren, omdat het een juridische constructie gebruikte waarin het niet de meerderheid van de aandelen had. Een stelling die door Vandewalle betwist wordt, “en verscheidene juridische experts geven mij gelijk.”

“Twee keer jackpot”

De stad Gent betaalde volgens Vandewalle finaal veel te veel voor de bouw van de Ghelamco Arena: 40 miljoen euro op een totale kost van 56 miljoen. “Ghelamco-baas Paul Gheysens won tweemaal de jackpot. De bouw van het stadion en de parking leverde hem al massa’s geld op. Daarnaast kreeg hij ook de aanlendende projecten in de schoot geworpen: de winkelruimte, de kantoorgebouwen, de Brico-vestiging, het Arteveldehotel. En de stad verkocht ook de gronden voor het stadioncomplex aan spotprijzen, zelfs de bestemming van de gronden werd gewijzigd”, aldus Vandewalle. “Dat allemaal om Gheysens en de club ter wille te zijn. Ghelamco heeft zo veel cadeaus gekregen dat het vragen oproept: wat heeft die politici bezield?”

Eten & drinken

Burgemeester Termont en AA Gent-voorzitter Ivan De Witte Foto: Photo News

Vandewalle heeft ook zijn bedenkingen bij het feit dat AA Gent al jaren gratis abonnementen aan rechters, gemeenteraadsleden en de politie schenkt. “De leden van het schepencollege krijgen daarbovenop nog gratis parking en gratis etentjes in de loges. Ik heb een verslag van het Gentse schepencollege van 2015 waarin staat dat daarvoor 5.000 euro wordt vrijgemaakt. Daar kan je al flink voor eten en drinken, hè?” Burgemeester Termont ontkent niet dat de stad Gent over een gratis loge beschikt in de Ghelamco Arena, “maar die ligt wel in de minst gunstige positie in het stadion.”

Uit het boek blijkt bovendien ook dat de stad via stadsbedrijf nv Buffalo aandeelhouder van de club is. Een constructie “om het financiële beleid te kunnen controleren”, aldus Termont.

Publicatie

Ghelamco-baas Paul Gheysens probeerde de publicatie van het boek tegen te houden, maar ving bot voor de rechtbank. Toch durfde uitgeverij Doorbraak het boek uit schrik voor meer rechtszaken niet meer uit te brengen, de reden waarom Vandewalle het nu in eigen beheer lanceert. “Ik neem een groot risico, maar als de waarheid niet meer mag verschijnen, zitten we in Turkije.”