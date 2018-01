Wouter Beke: “Nee, wij zijn niet voor open grenzen”

Brussel -

CD&V-voorzitter Wouter Beke heeft een lijn getrokken onder de tig afleveringen van de soap ‘Theo Francken en de teruggestuurde Soedanezen’. Ze gaan zijn kop niet vragen, ook niet als straks uit onderzoek blijkt dat er fouten zijn gebeurd. En vergis u niet, CD&V is ook niet de partij van de open grenzen. “We hebben de snel-Belg en de wet op de gezinshereniging van Paars verstrengd”, stipt Beke aan. Ondanks al het federale gekibbel is Beke trots op zaken als de lastenverlaging (min 3,3 miljard), de koopkrachtverhoging (plus 4,5 miljard), meer jobs (plus 278.000), trofeeën die elke regeringspartij zichzelf toedicht. Maar de CD&V-trofee voor eerlijkere fiscaliteit, staat voorlopig nog niet in de prijzenkast.